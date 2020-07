Artiesten krijgen onderdak in gemeenschapscentra JCV

07 juli 2020

11u33 0 Brussel 41 artiesten krijgen deze zomer minstens een week onderdak in een van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Net als vorige zomer nodigden de gemeenschapscentra kunstenaars uit om hun ruimtes te gebruiken als werkplek. Door de coronacrisis kwamen er dubbel zoveel aanvragen binnen.

Kunstenaars hebben door de pandemie nood aan nieuwe oefenplekken. De gemeenschapscentra en de Kunstenwerkplaats ontvingen 41 aanvragen voor het gebruik van hun ruimtes. Uiteindelijk slaagden ze erin om iedereen minstens een week lang een onderkomen te geven. “Deze crisis treft onze kunstenaars hard. We willen hen een duwtje in de rug geven en ervoor zorgen dat zij opnieuw aan de slag kunnen. We geven letterlijk en figuurlijk ruimte aan onze kunstenaars door de deuren van onze gemeenschapscentra deze zomer open te gooien,” zegt VGC-collegelid bevoegd voor cultuur Pascal Smet (one.brussels).

Tegelijkertijd kent de VGC een subsidie van 30.000 euro toe aan het kunstenaarscollectief Level 5. Met hun project Permanent gaan ze op zoek naar modellen voor duurzame atelierruimte in onze stad.