Aron Sigurdarson is de grote man in de zege van Union tegen Seraing: “Mijn eerste hattrick in België” DRIES CHARLIER

20 september 2020

21u17 0 Brussel Union boekte zaterdagavond een belangrijke 3-2-zege tegen Seraing. Man van de wedstrijd was Aron Sigurdarson (26). De IJslandse flankaanvaller was betrokken bij elk doelpunt van de Brusselaars.

Sigurdarson gaf doelman Dietsch rond het halfuur tweemaal het nakijken, eerst met een subtiele binnentikker en enkele minuten later met een heerlijk gekruld schot. Seraing haalde de 2-0-achterstand nog op, maar moest toch de drie punten aan Union laten. Een voorzet van Sigurdarson ging via verdediger Nadrani in eigen doel.

“Blijkbaar werden de drie doelpunten toch aan mij toegekend na de wedstrijd”, reageerde Aron Sigurdarson. “Ik heb vroeger al eens een hattrick gemaakt, maar het is de eerste keer dat het mij lukt in België. Uiteraard ben ik gelukkig en kan ik hiervan genieten, maar het belangrijkste is de zege. Dat we de drie punten in eigen huis en met onze supporters pakten, doet mij nog het meeste plezier.”

Supporters spelen belangrijke rol

Trainer Felice Mazzu was zeer te spreken over zijn spelers en hun mentaliteit. “Chapeau aan de jongens voor de ingesteldheid waarmee ze gespeeld hebben”, zegt Felice Mazzu. “Het was misschien niet mooi om naar te kijken, maar aan het einde van de rit winnen we wel. In tegenstelling tot vorige week speelden we niet veel kansen bij elkaar, maar deze keer gingen de ballen wel binnen. De drie punten, daar draait het om.”

“Je moet weten dat we de match begonnen zijn met één echte flankverdediger. Aan het begin van de match viel net hij (François, red.) uit en daardoor heb ik sommige jongens moeten herpositioneren. We kunnen ons aan deze zege optrekken voor het vervolg van de competitie. De terugkeer van de supporters heeft ons ook deugd gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat de fans een belangrijke rol hebben gespeeld in deze zege.”

Tikkeltje strijdvaardiger

Naast Sigurdarson speelde ook Mathias Fixelles een degelijke wedstrijd. “We moesten absoluut winnen en het is fijn als je dat ook klaarspeelt”, luidt zijn analyse. “We hebben tot de laatste snik voor deze overwinning gevochten.”

“Als je zoals Seraing in staat bent om van een 2-0-achterstand naar 2-2 te gaan, dan heb je veel weerbaarheid in de ploeg. Wij waren echter net dat tikkeltje strijdvaardiger en daarom hebben we de wedstrijd uiteindelijk gewonnen. Er zijn wel zaken waar we nog meer op moeten letten. Het is een teken van concentratieverlies als je net voor de rust de 2-1 slikt”, besluit Fixelles.