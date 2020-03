Arno staat ondanks ziekte bovenaan affiche Brussels Summer Festival JCV

04 maart 2020

09u06 1 Brussel Arno staat op zaterdag 22 augustus bovenaan de affiche van het Brussels Summer Festival. Vorige maand maakte hij nog bekend dat hij aan pancreaskanker leed. De zanger zegde daarom een reeks concerten af.

Arno bracht dit jaar voor zijn 70ste verjaardag nog het album ‘Santeboutique’ uit. Op de Mia’s werd hij in de bloemetjes gezet met een Lifetime Achievement Award. Er was echter ook minder goed nieuws. Begin februari raakte bekend dat de zanger sinds november aan pancreaskanker lijdt, waardoor hij een deel van zijn ‘Santeboutique’-tournee in Nederland, Frankrijk en Zwitserland uitstelde. Hij moest ook een operatie ondergaan, maar dat belet hem niet om als hoofdact naar het BSF af te zakken.

Naast Arno voegde de organisatie van het Brussels Summer Festival nog zes andere artiesten toe aan de affiche. Het gaat om La Roux, SX, Salut c’est Cool, Swing, Claire Laffut en Scylla. Het Brussels Summer Festival vindt plaats vanaf woensdag 19 augustus tot en met zondag 23 augustus in het centrum van de hoofdstad. De headliners Lomepal, Balthazar, Morcheeba en Therapie Taxi waren eerder al aangekondigd.