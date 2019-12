Architectuuratelier aaa-ambiorix mag Kaaitheater verbouwen SHVM

23 december 2019

12u27

Bron: Belga Brussel Het Brusselse architectuuratelier aaa-ambiorix is verkozen tot laureaat van de architectuurwedstrijd voor de verbouwing van het Kaaitheater aan de Sainctelettesquare in Brussel. De jury koos unaniem voor hun ontwerp. Dat maken het Kaaitheater en het FoCI, het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid, maandag bekend.

De opdracht voor de vijf ontwerpteams die nog overbleven in de wedstrijd bestond erin om in het toekomstige Kaaitheater een tweede theaterzaal met 200 plaatsen te ontwerpen, nieuwe repetitiestudio’s te voorzien, de huidige grote zaal te renoveren en het gebouw af te stemmen op de nieuwe stedelijke dynamiek in de kanaalzone.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, het Kaaitheater, de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters, koos unaniem voor het project en de visie van architectuuratelier aaa-ambiorix. Binnen hun ontwerp wordt het Kaaitheater een totaaltheater met een veelvoud aan theateropstellingen. Een kernelement voor de interactie met de stad wordt de S-vormige foyerruimte, die de Sainctelettesquare en de Akenkaai verbindt met de bestaande en de nieuwe theaterzaal, het Forum, de creatie- en repetitiestudio’s met de publieke ruimte.

Het vernieuwde Kaaitheater krijgt als blikvanger een stadsbalkon waar programma’s in open lucht gespeeld kunnen worden. Langs de Akenkaai zal het uitzicht van de cultuurpool ook stevig veranderen, want daar komt een nieuwe gevel.

De studie voor de werken starten begin 2020, volgens de planning moeten de werken afgerond zijn in 2024.