Arbeidsrechtbank schort zittingen op door personeelstekort WHW

04 september 2019

18u00 0 Brussel De Brusselse, Franstalige arbeidsrechtbank moet verschillende zittingen opschorten. De oorzaak? Ze kampt met een personeelstekort.

“Sinds 2 september moet de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel zich beperken tot 17 in plaats van 22 magistraten”, zegt voorzitster Fabienne Douxchamps. “We zitten daardoor met 77 procent van het aantal magistraten dat we volgens het wettelijk kader zouden moeten hebben. Daardoor kunnen we niet 100 procent van onze opdrachten garanderen.”

Douxchamps haalt aan dat de magistraten zware inspanningen leveren en dat het personeel al langer aan de alarmbel trekt. “En toch hebben wij al maanden geen verbetering gezien”, aldus Douxchamps. “Zittingen die we niet kunnen toewijzen aan een magistraat worden opgeschort. We zullen dat blijven doen tot nader order”, besluit ze