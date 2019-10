Arbeiders zonder papieren protesteren aan kabinet Brussels minister Clerfayt SZM

01 oktober 2019

17u35

Bron: Belga 0 Brussel Een vijftigtal aanhangers van het Collectief van arbeiders en arbeidsters zonder papieren hebben dinsdag een protest gehouden aan het kabinet van Brussels minister voor Werk Bernard Clerfayt (DéFI). De betogers eisten dat minister Clerfayt hen de toestemming geeft om ook zonder verblijfsvergunning al aan het werk te kunnen om de vele vrije vacatures in Brussel op te vullen.

“Wij zijn werkers, geen profiteurs”, “Waardig werk? Ja! Slavernij? Nee!” en “Wat willen wij? Werken!”, weerklonk het bij de betogers. Het protest van het arbeiderscollectief komt er na de oproep van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris om het volledige potentieel aan arbeidskrachten te activeren, dus ook de sans-papiers en zo het structureel tekort weg te werken.

“Minister Clerfayt heeft ons verteld dat hij dit niet op niveau van het Brussels Gewest kan beoordelen. Het zijn de werkgeversorganisaties die zich nu duidelijk moeten uitspreken en aantonen dat er een noodzaak is”, vertelt Modou Ndiaye van het Collectief van arbeiders en arbeidsters zonder papieren.

De betogers komen zo geen stap dichter bij een kans op werk, hoewel ze oordelen dat ze vaak al de juiste competenties hebben om de jobs meteen, of na een beroepsopleiding, in te vullen. “Zelfs na het volgen van een opleiding kunnen we nog geen werkvergunning krijgen, want dat hangt dan weer van de federale overheid af. Momenteel is er nog geen oplossing, maar we blijven strijden en op deuren kloppen tot we een duidelijk antwoord krijgen”, aldus Ndiaye.