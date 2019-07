Arbeider Interrand overleden bij ophaalronde in centrum van Hoeilaart JCV RDK

25 juli 2019

17u40 178 Brussel Een arbeider van de intercommunnale Interrand is bij een afvalophaalronde donderdagmiddag onwel geworden. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis en is daar overleden.

De man werd tijdens zijn ronde onwel toen de vuilniswagen door de Henri Caronstraat reed, pal in het centrum van Hoeilaart. “Hij is plots in mekaar gestuikt”, zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open VLD). “De MUG is opgeroepen en heeft hem afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij enkele uren later overleden.”

De oorzaak van het overlijden van de man is niet duidelijk. “Dat moeten de dokters bekijken, daar wil ik niet over speculeren”, zegt Vandenput.