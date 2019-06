Arbeider gered na duik in afvalcollector van verbrandingsoven HR

11 juni 2019

11u58

Bron: Belga, eigen berichtgeving 3 Brussel In de verbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek is deze voormiddag een arbeider in een afvalcollector gevallen. De Brusselse brandweer kon de man redden en hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.



Het incident deed zich omstreeks 09.30 uur voor bij het afvalverwerkend bedrijf Brussel-Energie, dat de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek uitbaat. De arbeider viel om een nog onbekende reden in een afvalcollector. Daar wordt het afval van alle vuilniswagens die de verbrandingsoven aandoen, verzameld. De val van de arbeider werd gebroken door het afval in de collector en hij hield slechts lichte verwondingen over aan zijn duik. De Brusselse brandweer kwam ter plaatse en kon de man redden uit zijn hachelijke positie.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het Brusselse arbeidsauditoraat is verwittigd en zal een onderzoek instellen. Door het incident was het verkeer op de Werkhuizenkaai een tijdlang onderbroeken.