Appartementsgebouw onbewoonbaar door brand JCV

05 augustus 2019

20u18

Bron: Belga 0 Brussel In Ganshoren heeft maandagnamiddag een brand gewoed in een appartementsgebouw van drie verdiepingen. Er viel een lichtgewonde. Door de brand is het gebouw tijdelijk onbewoonbaar.

De brandweer werd rond 15.00 uur opgeroepen voor de brand aan de Van Overbekelaan. Het vuur woedde in de keuken van een flat op de derde verdieping. De bewoonster van de flat was bij de brand lichtgewond geraakt en was bevangen geraakt door de rook. Zij moest niet naar het ziekenhuis en kon ter plaatse verzorgd worden. De bewoners van de andere appartementen werden door de politie geëvacueerd, zij bleven ongedeerd.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de keuken heeft wel heel wat schade opgelopen. In het gebouw zijn ook alle nutsvoorzieningen afgesloten, zodat het minstens tijdelijk onbewoonbaar is.