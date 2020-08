Appartementsbrand in hartje Brussel Stephanie Romans

01 augustus 2020

20u05 6 Brussel Er is brand uitgebroken in een pand in de Zwarte Lievevrouwstraat in het centrum van Brussel. De brandweer heeft het vuur onder controle. Er vielen geen gewonden.



De brandweer haalt momenteel nog het dak uit elkaar om beter te kunnen blussen. Er zijn nog een paar kleine brandhaarden op de bovenste etage, die nog niet helemaal gedoofd zijn. “We konden voorkomen dat de brand zich verspreidde naar het naastgelegen restaurant.”

Het nablussen zal wellicht nog een tijdje duren. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een deel van het gebouw is onbewoonbaar. Bewoners bleven ongedeerd. Niemand liep brandwonden op of raakte bedwelmd door de rook.