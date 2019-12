Appartementsblok in Anderlecht onder vuur genomen, conciërge treft 44 hulzen aan SHVM

23 december 2019

19u02 39 Anderlecht Onbekenden hebben afgelopen weekend een flatgebouw van huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard in de Grondelsstraat onder vuur genomen. Ruiten sneuvelden en de gevel zit vol gaten. Er werden in totaal 44 hulzen aangetroffen.

Bewoners van het flatgebouw hoorden zondagavond omstreeks 21 uur een reeks knallen, maar niemand zag de schietpartij gebeuren. “Ik dacht in eerste instantie dat het voetzoekers waren”, vertelt conciërge Stephane. “Want het is niet de eerste keer dat jongeren hier met zo’n bommetjes gooien. Maar toen ik maandagochtend de deur van mijn kantoor opende, zag ik een zevental kleine kogelhulzen liggen. Ik werk nu al zes jaar voor Anderlechtse Haard, waarvan één jaar in dit gebouw. En dit is toch de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Maar in angst leven? Dat niet, nee.”

Problemen zijn er volgens de bewoners en de conciërge ook niet. “Het is hier rustig wonen en de jongeren uit de buurt zorgen mee voor de orde.”

Het parket is ondertussen een onderzoek gestart naar de feiten om de precieze omstandigheden te achterhalen en stuurde in het kader van het onderzoek het labo en een ballistiek expert ter plaatse.

Voorlopig werd nog geen verdachte aangehouden. Bij het incident vielen geen gewonden.