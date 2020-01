Appartement onbewoonbaar verklaard na uitslaande brand: persoon vlucht via dakraam SHVM

07 januari 2020

19u56 4 Anderlecht In de Jamarlaan in Anderlecht is dinsdagavond rond 18 uur een brand uitgebroken in een dakappartement. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond op de derde verdieping van het appartement. “De bewoners van het dakappartement en de onderliggende appartementen zijn tijdig geëvacueerd”, laat woordvoerder Walter Derieuw weten. De bewoner van het naastgelegen appartement op de derde verdieping vluchtte langs het raam op het dak nadat hij de hevige rookontwikkeling in de hal aantrof. De brandweer evacueerde de man vervolgens met behulp van een luchtladder.

“De bluswerken namen heel wat tijd in beslag aangezien de brandweer zich via een draaitrap in het gebouw moest verplaatsen”, zegt Derieuw. “Bij de brand vielen geen gewonden, maar het hele gebouw wordt wel onbewoonbaar verklaard. Zo’n tien bewoners moeten bijgevolg tijdelijk onderdak zoeken met hulp van de gemeentediensten en de politie.” Ook de polikliniek die zich op het gelijkvloers bevindt, door de waterschade morgen gesloten zijn.

Volgens Derieuw zou de brand van accidentele aard zijn.