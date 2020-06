Appartement onbewoonbaar na dakbrand in Schaarbeek JCV

03 juni 2020

11u45 0 Brussel In een gebouw in de Renkinstraat in Schaarbeek heeft dinsdagnamiddag een dakbrand gewoed. Een appartement is daar door waterschade onbewoonbaar.

De oproep voor de brandweer kwam dinsdag rond 16 uur binnen. De brandweer moest een deel van het dak ontmantelen om het vuur te bestrijden. De brandweer was het vuur snel meester.

Bij de brand vielen geen gewonden, maar het appartement op de tweede verdieping van het gebouw is onbewoonbaar door waterschade. Ik in de woning op de eerste verdieping is er schade. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.