Appartement onbewoonbaar door brand, zwangere vrouw bevangen door rook Stephanie Romans

22 september 2020

Een woning in Laken is onbewoonbaar verklaard na een brand. Het rookalarm waarschuwde de bewoners, die hun woning op tijd konden verlaten. Een zwangere vrouw is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook had ingeademd.

“De brand brak rond 19 uur uit op de benedenverdieping van een woning in de Citroenbomenlaan”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Volgens een getuige vluchtte een gezin met kinderen via het dak, maar dat kon de brandweer niet bevestigen. “Alle bewoners zijn in elk geval op tijd buiten geraakt nadat de rookmelder afging. Een zwangere bewoonster had rook ingeademd in de trappenhal, zij is overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.”

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de getroffen flat is minstens tijdelijk onbewoonbaar. “De brand is accidenteel, vermoedelijk veroorzaakt door problemen met de elektra”, aldus Derieuw.

Deur dicht

“We willen er nog eens voor waarschuwen om tijdens een brand niet te evacueren via de traphal als daar rook hangt”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Het is veiliger om in je flat te blijven met de deur dicht en je aanwezigheid kenbaar te maken aan de brandweer. Een aantal mensen die het gebouw hadden verlaten, had ook hun deur opengelaten. We dringen er nogmaals op aan om die te sluiten.”

Vorige week startten Netwerk Brandweer en tal van partnerorganisaties nog een campagne onder de titel “Doe de deur dicht”, om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat binnendeuren dichthouden in huis levens kan redden en de schade kan beperken in geval van een woningbrand.