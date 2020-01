Appartement in Ukkel tijdelijk onbewoonbaar na hevige brand SHVM

03 januari 2020

10u40 0 Ukkel Op de Alsembergsesteenweg in Ukkel heeft donderdagavond rond 20 uur een hevige brand gewoed in een appartement met vier verdiepingen. Twee personen moesten daarbij geëvacueerd worden. Niemand raakte gewond.

De brand vond zijn oorsprong in een salon op de eerste verdieping van het gebouw. Op dat moment waren de bewoners van de flat niet aanwezig. De bewoners van de tweede verdieping waren wel aanwezig en moesten bijgevolg door de brandweer geëvacueerd worden langs het balkon door middel van een luchtladder. Het duo werd vervolgens ter plaatse onderzocht.

Het tramverkeer op de steenweg werd een tijdje onderbroken en het gas en elektriciteit werden afgesloten.

Acht personen moeten voorlopig een ander onderkomen zoeken aangezien hun appartement tijdelijk onbewoonbaar is. Het appartement op de eerste etage is zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend.