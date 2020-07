Apothekeres jarenlang geterroriseerd door echtgenoot: kreeg enkel restjes te eten en moest op grond slapen redactie

14 juli 2020

22u57

Bron: La Dernière Heure - Belga 5 Brussel Een Brusselse veertiger zit sinds enkele maanden in de cel omdat hij zijn eigen echtgenote, een apothekeres, jarenlang mishandeld zou hebben. De vrouw leefde onder een waar terreurbewind en durfde zelfs na de arrestatie van haar echtgenoot niet meteen de waarheid vertellen. Dat meldt de krant La Dernière Heure.

Het Brusselse parket bevestigt dat de echtgenoot in verdenking is gesteld voor foltering, mensonterende behandeling, en slagen en verwondingen. De raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis begin juni nog met twee maanden verlengd, aldus het parket.

Volgens La Dernière Heure waren buurtbewoners en vaste klanten van de apotheek in het centrum van Brussel al lang op de hoogte van het misbruik. De vrouw werd niet alleen met de regelmaat van de klok geslagen, ze mocht ook enkel restjes eten en moest op de grond slapen. Een vaste klant probeerde haar herhaaldelijk te overtuigen een klacht in te dienen of te vluchten, maar de apothekeres zou dat steevast geweigerd hebben. Uiteindelijk belde die vaste klant zelf de politie toen hij opnieuw getuige was van een incident waarbij de man zijn echtgenote sloeg.

Armbreuk

Ditmaal werd de echtgenoot opgepakt maar hij ontkende alles en beweerde dat zijn vrouw, die recente verwondingen vertoonde, aangevallen was in het Noordstation. Ook beweerde de man dat zij seksuele betrekkingen onderhield met haar klanten. Dat laatste werd ontkracht door beelden van de bewakingscamera’s in de apotheek, terwijl artsen in het ziekenhuis vaststelden dat de vrouw verwondingen over zowat het hele lichaam vertoonde en recent een armbreuk had opgelopen. Uiteindelijk durfde de vrouw zelf ook toegeven dat ze door haar man mishandeld was.