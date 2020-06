Apotheken ingezet als meldpunt om familiaal geweld op te sporen JCV

03 juni 2020

10u22 0 Brussel Er komt een meldingssysteem voor familiaal geweld via de Brusselse apotheken. Slachtoffers kunnen bij de apotheek om een ‘masker 19’ vragen, waarna de apotheek de politie contacteert. Daarmee volgt het Brussels Gewest het voorbeeld van andere Europese landen.

De commissie voor Gelijke Kansen van het Brussels Parlement heeft dinsdagvoormiddag een resolutie hierover unaniem goedgekeurd. Het systeem bestaat erin dat een slachtoffer van huiselijk geweld bij de apotheker om hulp vraagt door een ‘masker 19' te bestellen. De apotheker antwoordt dan dat hij het adres en de gegevens nodig heeft omdat hij het product moet bestellen. De apotheker schakelt dan de politie in. Dergelijke systemen bestaan reeds in andere Europese landen zoals Frankrijk en Spanje, en ook in Vlaanderen wordt werk gemaakt van een ‘masker 19'-systeem.

Tijdens de lockdown door de coronacrisis bleken de hulp- en bijstandsdiensten gevoelig meer oproepen te krijgen over intrafamiliaal geweld omdat gezinsleden vaak lange tijd verplicht waren samen in de vaak te krappe woning de tijd door te brengen. Het initiatief is een eerste stap want het volgende gewestelijke preventie- en veiligheidsplan moet een ambitieus plan bevatten om het slachtoffer te beschermen en de geweldplegers uit de woonplaats te zetten.

De resolutie moet nu nog door het voltallige parlement worden goedgekeurd.