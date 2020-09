Anuna De Wever en 15 andere activisten opgepakt bij acties voor klimaatvriendelijke regering Stéphanie Romans

21 september 2020

18u20 104 Brussel Zestien activisten, waaronder Anuna De Wever, zijn opgepakt toen ze protesteerden in buurt van de Wetstraat en het Koninklijk Paleis. Met twee afzonderlijke acties pleitten de activisten voor een regering die zorg draagt voor het klimaat.



Klimaatactiviste Anuna De Wever had zich aangesloten bij de eerste spontane actie aan het Koninklijk Paleis. Ze hield er met andere betogers van Greenpeace een spandoek omhoog met de woorden: “Ons klimaat, uw mandaat.” Ze eisen een nieuwe federale regering, die zorg draagt voor het klimaat.

De actie was niet van tevoren aangevraagd bij de politie. Het gebied voor het Koninklijk Paleis is aangemerkt als neutrale zone. Dat betekent dat manifestaties er niet toegestaan zijn. “Dertien personen zijn administratief aangehouden voor identificatie", bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Daarna zullen ze een GAS-boete krijgen voor een niet-toegelaten betoging.”

Het bedrag van die GAS-boete bedraagt voor meerderjarigen maximaal 350 euro. Minderjarigen riskeren een boete van maximaal 175 euro. De sanctionerende ambtenaar beslist de hoogte van de boete.

Tijd verspillen

Een half uur later, om 18 uur, doken activisten van Extinction Rebellion op het Paleizenplein. Ze wilden er een spandoek uitrollen met dezelfde boodschap voor politici: Wat is uw plan?

“Wij, als burgers, kunnen niet zomaar gaan zitten wachten terwijl onze politici tijd verspillen aan discussies over wie wel of niet wil samenwerken, terwijl de biodiversiteit in een ongekend tempo afneemt ten gevolge van een steeds uitdijend economisch systeem”, zegt Gert-Jan, woordvoerder van Extinction Rebellion.

De radicale klimaatbeweging katapulteert vanaf haar piket in de Wetstraat vragen van bezorgde burgers naar de politieke onderhandelaars. Ze willen antwoorden die hen verzekeren dat de ecologische en sociale crisis hoog op de agenda staat van de federale regeringsonderhandelingen.

Vanaf vandaag, 21 september, tot 1 oktober wil XR dagelijks terugkeren met de actie. Ook dat is niet toegelaten. “Drie personen met een spandoek zijn gearresteerd", aldus Van de Keere.