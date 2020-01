Animatiefilmfestival Anima kijkt naar Noord-Europa JCV

30 januari 2020

12u58

Bron: Belga 0 Brussel De 39ste editie van het Brusselse animatiefilmfestival Anima strijkt van 21 februari tot en met 1 maart neer in Flagey en Cinema Palace. Op het programma staan 28 langspeelfilms en 135 kortfilms in competitie, met een bijzondere focus op de films van Noord-Europese makelij.

Tien dagen lang kunnen jong en oud hun hart ophalen aan de beste animatiefilms, waarvan 17 langspeelfilms in avant-première worden getoond. Op vrijdag 21 februari opent de film “Marona” in Flagey de officiële selectie films voor volwassenen en een dag later is er voor kinderen de avant-première van het langverwachte ‘Onward’, de nieuwe langspeelfilm van de Pixar Studio’s voor Disney.

Er zijn meerdere competities voor zowel langspeel- als kortfilms en voor zowel volwassenen als jongeren. Maar om het voor de ouders makkelijk te maken, zijn er ook nog onderverdelingen per leeftijdscategorie.

Anima legt dit jaar ook een belangrijke focus op films uit Noord-Europa. De filmmakers uit het Noorden zijn vaak realistisch en rechttoe rechtaan, maar hun langspeelfims zijn ook een toonbeeld van fijnzinnigheid en intelligentie, meent de organisatie. De kortfilms vallen dan weer op door innovatie en verscheidenheid in esthetiek. Dat wil Anima benadrukken in vier kortfilmprogramma’s en een selectie van langspeelfilms voor kinderen, die worden vertoond in Cinema Palace.

Ten slotte schijnt Anima nog haar licht op twee grote namen in de animatiewereld. Het Luxemburgse productiehuis Mélusine Productions en hun onafscheidelijke partner Studio 352 worden in de bloemetjes gezet met een avant-première en een reeks hernemingen, en er wordt een retrospectieve getoond van het werk van kunstenaar Hans Op de Beeck.