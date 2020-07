Anderlechtse jaarmarkt is afgelast, die van Jette vindt voorlopig plaats JMBB

27 juli 2020

13u33 0 Brussel Ondanks de relatief stabiele cijfers de afgelopen dagen, is de jaarmarkt van Anderlecht afgelast. In Jette, waar ook jaarlijks heel wat bezoekers naar de jaarmarkt afzakken, gaat de markt voorlopig gewoon door.

“We hebben de beslissing vorige week genomen. Het was sowieso niet mogelijk om een markt met dieren op poten te zetten en zonder de dieren is onze jaarmaarkt niet hetzelfde,” geeft waarnemend burgemeester Julien Milquet (cdH) aan. “Beesten die een prijskeuring ondergaan zijn jaarlijkse traditie op de ‘joermet'. Liever de markt afgelasten dan een onaangename, coronaproof-versie te organiseren”, klinkt het bij Milquet. “We denken wel aan een alternatief, waarover we in augustus hopelijk meer info hebben.”

In Jette beslist burgemeester Doyen (cdH) morgen definitief of de jaarmarkt al dan niet plaatsvindt.