Anderlecht wil tentenkamp van Roemenen ontruimen JCV

31 juli 2019

17u03 0 Brussel De gemeente Anderlecht wil een tentenkamp ontruimen dat is opgedoken in de Prévinairestraat. Daar wonen een dertigtal Roemeense Roma, onder hen kleine kinderen, in zeer moeilijke omstandigheden.

Het kamp bestaat uit hutjes die zijn gebouwd met paletten en ander materiaal. De bewoners, die met ongeveer 30 zijn, leven er zonder elektriciteit of stromend water. Onaanvaardbare omstandigheden voor de gemeente Anderlecht. “Daarom laten we een arrest opstellen om het terrein te ontruimen”, zegt dienstdoend burgemeester Alain Kestemont (DéFi). “We willen dat op de meest mogelijke menselijke manier doen. Tenslotte gaat het hier ook om kleine kinderen en baby’s. Maar de omstandigheden op het terrein zijn te gevaarlijk om dit verder te laten duren.”

De politie kwam maandag al ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het terrein dat eigendom is van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij citydev.brussels moet op termijn omgevormd worden tot een groot woonproject.

De gemeente hoopt dat de gezinnen hulp zoeken via Samusocial of andere diensten. “Maar dat is zeer moeilijk”, zegt Kestemont. “Dit is hun manier van leven en ze willen daarbij niet geholpen worden. Wij kunnen hen alle hulp aanbieden, maar wij kunnen hen niets verplichten. Het is ook niet de eerste keer dat we in contact komen met deze groep. Eerder hadden ze al onderdak op een terrein in de Dantestraat, vlakbij waar ze nu zitten.”

De ontruiming van het terrein zal waarschijnlijk in de loop van donderdag plaatsvinden.