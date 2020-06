Anderlecht wil overleg over busbaan en fietspad aan Westland Shopping JCV

15 juni 2020

15u57 0 Brussel De gemeente Anderlecht wil een dringend gesprek met het Brussels Gewest over de Sylvain Dupuislaan. Op die baan, die voor de deur van het Westland Shopping, werd recent een rijstrook geschrapt voor een bus- en fietsbaan. Maar dat zorgt voor zoveel files dat de gemeente wil overleggen.

Sinds begin deze maand is op de Sylvain Dupuislaan, die tussen de Ring en de Maria Groeninckx-De Maylaan loopt, in elke richting een rijstrook omgevormd tot een busbaan die dubbelt als fietspad. Probleem is dat die ingreep leidt tot grote files en dat zorgt voor onvrede in de buurt. In die mate dat er al een petitie werd opgestart om de maatregel terug te draaien. “Een enkele rijstrook op de baan leidt tot non-stop files”, klinkt het daar. “Een enkele rijstrook is niet voldoende om het verkeer vlot te laten lopen op een straat van deze grootte.” De petitie haalde ondertussen al 1.200 handtekeningen.

De gemeente Anderlecht vroeg dan ook dringend overleg met het Brussels Gewest, dat bevoegd is voor de laan. “Ik begrijp het doel van de ingreep volledig”, zegt Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps (PS). “Maar op dit moment zijn de negatieve effecten groter dan de positieve. Er zijn veel files en het verkeer verplaatst zich naar woonbuurten. Het is zeker normaal dat de grote assen door het Gewest beheerd worden, maar het is ook normaal dat de gemeenten de bezorgdheden van op het terrein kenbaar maken.”

Verkeerslichten

De Sylvain Dupuislaan is een van de assen die versneld een fietspad kreeg in het kader van de Brusselse exitstrategie. Die moet voor 40 kilometer extra fietspad zorgen zodat het openbaar vervoer meer ontlast wordt. Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) blijft in een eerste antwoord aan Cumps achter de maatregel staan. “De nieuwe bus- en fietspiste verhelpt een van de zwarte punten op gebied van verkeersveiligheid in Brussel”, zegt ze. “Daar vragen buurtbewoners al lang om en ik ben persoonlijk tevreden dat het risico op een ongeval hierdoor daalt. Voor mensen die de fiets en het openbaar vervoer gebruiken, betekent deze piste meer veiligheid en een snellere verplaatsing. Daardoor zullen mensen de overstap hiernaar maken.”

Om de problemen voor het autoverkeer te verhelpen, werden ondertussen de verkeerslichten op de laan al aangepast. “Brussel zal in de komende dagen nog tellingen uitvoeren op de laan die ons moeten toelaten om dat nog preciezer te regelen”, zegt Van den Brandt. Volgens het kabinet van de minister zouden die maatregelen al het nodige effect moeten hebben.



