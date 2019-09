Anderlecht viert 194ste jaarmarkt SZM

17 september 2019

18u12 0 Brussel De oudste jaarmarkt van Brussel mag er wel zijn. Voor de 194ste kwamen Anderlechtenaars, maar ook nieuwsgierigen uit heel Brussel samen om mee te genieten van het grote feest. Op het programma waren dit jaar zo’n 500 kraampjes, dierenwedstrijden, de ambachtelijke markt, de kermis en tal van andere animaties.

De jaarmarkt is het Anderlechtse feest bij uitstek. Al bijna 200 jaar komen bezoekers massaal langs voor de dierenwedstrijden met runderen, paarden en honden, de kraampjes, de ambachtelijke markt, de kermis en het grote aanbod animatie. Dit jaar vond de jaarmarkt plaats op dinsdag 17 september. Op het Verzetsplein en in de zijstraten van de jaarmarkt was er een straatkunstenfestival met voorstellingen en spektakels voor klein en groot. In de Dorpsstraat stond de ambachtelijke markt en op het Dapperheidsplein zijn er van 12 tot 22 uur concerten met muziek uit de jaren ‘90. Kinderen werden ook verwend met het concert van ‘Les Déménageurs’ om 16 uur.