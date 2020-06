Anderlecht verbiedt alcohol op straat in wijken Kuregem, Het Rad en Centrum JCV

29 juni 2020

16u16 0 Brussel In drie wijken in Anderlecht zal je deze zomer geen alcohol op straat mogen drinken. Het gaat om het centrum van de gemeente, onder meer rond het Astridpark, en de wijken Rad en Kuregem. Het verbod komt er na herhaalde klachten van overlast.

Burgemeester Fabrice Cumps (PS) nam die beslissing nadat heel wat inwoners de overlast hebben aangekaart. Het gaat onder meer om verstoring van de orde door ongepast gedrag of gevechten, maar ook om netheidsproblemen.

Het nieuwe politiebevel verbiedt de consumptie van alcoholische dranken in Kuregem (globaal genomen tussen het Zuidstation en de Bergensesteenweg tot de Luchtvaartsquare), het centrum (Wayezstraat, Verzetsplein, Dapperheidsplein, de Lindeplein en Astridpark) en Het Rad-Bizet (tussen de Félicien Ropsstraat, het Bizetplein en de belangrijkste wegen van de tuinwijk Het Rad).

GAS-boete van 50 euro

Wie de regels overtreedt, krijgt een GAS-boete van 50 euro. “Met dit besluit willen we inspelen op de vraag van buurtbewoners wiens levenskwaliteit te vaak lijdt onder het gedrag van personen die een glaasje te veel op hebben. Door onze lokale politie dit juridisch instrument te bieden, geven we de bevolking de kans om in alle rust samen te leven en van de zomer in hun buurt te genieten”, vertelt burgemeester Cumps.

Het verbod is niet van toepassing op de consumptie op terrassen van cafés, restaurants en andere horecagelegenheden of op de door de gemeente toegestane evenementen.