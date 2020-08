Anderlecht sluit horeca- en handelszaken op wedstrijddagen van RSCA JMBB RDK

13 augustus 2020

19u37 4 Brussel Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, sluit de gemeente Anderlecht verschillende horecazaken en handelszaken in de buurt van het voetbalstadion van RSC Anderlecht op de wedstrijddagen van de eerste twee thuiswedstrijden van de ploeg.

Het verbod zal zondag, 16 augustus, en 23 augustus van kracht zijn tussen 15 en 1 uur. De wedstrijden vinden sowieso al achter gesloten deuren plaats. De gemeente heeft nu ook beslist om horeca- en handelszaken waar alcohol wordt verkocht in de buurt van het Lotto Park te sluiten, om op die manier grote samenscholingen te vermijden.

Administratieve arrestaties

“De aanwezigheid van lokale of bezoekende supporters kan het toch al moeilijke werk van onze politiekorpsen in deze crisistijd nog ingewikkelder maken”, zegt Fabrice Cumps (PS), burgemeester van Anderlecht. “Het is daarom mijn plicht als burgemeester alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze bijeenkomsten zowel binnen als buiten Lotto Park vlot verlopen.”

De politie zal administratieve arrestaties kunnen verrichten in geval van samenscholingen van meer dan tien personen of wanneer de openbare orde wordt verstoord, laat het gemeentebestuur weten.

Komende zondag zakt STVV af naar Anderlecht, op 23 augustus is Moeskroen van de partij.