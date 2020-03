Anderlecht levert sociale maaltijden voortaan aan huis JCV

26 maart 2020

14u06 0 Brussel De gemeente Anderlecht start een sociaal actieplan om kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Zo komt er een groep waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en worden de maaltijden van sociale restaurants voortaan aan huis geleverd.

Door de crisis moeten de sociale restaurants van de gemeente de deuren sluiten. Daarom is beslist om de maaltijden voortaan aan huis te leveren, tegen dezelfde prijs. De sociale dient van de gemeente belt ook regelmatig met alleenstaanden of personen die als risicogroepen worden beschouwd. Verder bedelen straathoekwerkers nog tot het einde van de maand april maaltijden aan de daklozen in de gemeente.

Daarnaast neemt de gemeente een voorbeeld aan de buren uit Molenbeek en zet ze een cel ‘Solidariteit 1070' op. Daar kunnen vrijwilligers zich aanmelden en worden ze in contact gebracht met hulpbehoevenden. Ten slotte zet de gemeente een noodnummer op. Dat kan je tijdens de werkdagen bereiken op 02/559.71.01.