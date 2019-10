Anderlecht lanceert campagne tegen illegale verkopers nepsigaretten en alcohol aan Abattoir: “Soms troepen ze met tachtig samen. De mensen voelen zich niet meer veilig” SHVM

22 oktober 2019

16u41 0 Anderlecht Op vraag van Abattoir nv, de organisator van de markten in Anderlecht, lanceerde de gemeente een nieuwe preventiecampagne gericht tegen illegale verkopers van nepsigaretten en alcohol op en rond de slachthuissite. “We willen de consument waarschuwen voor de gevaren en tonen dat deze verkopers niet bij onze markt horen”, klinkt het.

De verkopers hangen in en rond de slachthuissite en dringen aan bij klanten van de markt om illegaal sigaretten en alcohol bij hen te kopen. “De situatie is ondraaglijk geworden en creëert een onveiligheidsgevoel bij klanten, voorbijgangers en buurtbewoners”, stelt Alain Kestemont, schepen van Preventie en Veiligheid. Het aantal illegale verkopers zou blijven stijgen, tot soms zo’n tachtig op een plek.

Kraampjes

Volgens Elke Tiebout, CEO van Abattoir, voert de politie er regelmatig controleacties. Maar de verkopers zouden zeer inventief zijn als het gaat om het verstoppen van hun waar. Volgens Kathleen Calie, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid, zouden er enkele handelaars, al dan niet onder dwang, meewerken met de illegale verkopers. Ze verstoppen het waar in een kraampje of een garage tot de illegale verkoper uitverkocht is. “We treffen hen dus nooit aan met grote hoeveelheden op zak”, zegt Calie.

Ook zouden de dealers agressief optreden. “Elke verkoper heeft zijn territorium. En wanneer de een zich op het terrein van de ander begeeft, ontstaat er een gevecht en moet de politie optreden.” De voorbije jaren zouden er ook wapens gebruikt zijn tijdens gevechten, waaronder messen, “maar dat hebben we het laatste jaar niet meer meegemaakt”, meent Calie. Volgens de woordvoerster zou de politie al heel wat verkopers hebben aangehouden.

Sensibilisering

Tiebout wil dat de campagne ook vooral sensibiliseert. “Wanneer de consument van de smokkelaar koopt, riskeert de onwetende klant een politievervolging, inbeslagname en een boete indien de aangekochte waren vernietigd moeten worden. We willen hen vooral duidelijk maken dat deze illegale verkopers niet bij onze markt horen en roepen op om niet bij hen te kopen.”

Daarnaast wil de organisatie de mensen wijzen op de gevaren van de sigaretten. “De inhoud ervan is totaal onbekend waardoor ze dus nog schadelijker kunnen zijn dan normale sigaretten”, klinkt het bij Abattoir.

Flyers en filmpjes

De gemeente is van plan om, naast deze campagne, een reeks acties te voeren op de site van Abattoir. De campagnes zullen gericht zijn op onder andere de verkoop van alcohol op de openbare weg, de aanwezigheid van pickpockets en illegale kansspelen die op de stoep plaatsvinden.

Tijdens voorbereidende vergaderingen tussen de diverse actoren, waaronder de politie, Dienst Preventie Anderlecht en Abattoir nv, werd overeengekomen om een filmmontage te maken en het filmpje te verspreiden op een groot scherm tijdens de markt, dit gedurende enkele weekends. Daarbij zal de gemeente Anderlecht een informatiestand opstellen en flyers verspreiden.

Tiebout benadrukt dat, ondanks de problematiek die zich voordoet aan de site, de markt nog steeds een veilige plek is voor de consument.