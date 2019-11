Anderlecht lanceert campagne tegen geweld tegen vrouwen JCV

25 november 2019

16u12 0 Brussel Het gemeentehuis van Anderlecht wordt de komende 16 dagen getooid met een zeil dat oproept om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Op termijn zal de gemeente ook een actieplan uitwerken.

De gemeente wil zo haar steentje bijdragen aan de UNiTE-campagne die wil helpen om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. “De gemeenteraad heeft dan ook in februari de oprichting van een werkgroep goedgekeurd”, legt de schepen van Gelijke Kansen Jérémie Drouart (Ecolo), uit. “Het is de bedoeling een concreet en meetbaar actieplan op te stellen om intimidatie en seksistisch geweld in de openbare ruimte te bestrijden, de wijkagenten rond partnergeweld te sensibiliseren, de verlichting te verbeteren en de stad vrouwvriendelijk in te richten”

De gemeente roept ook iedereen die slachtoffer is van geweld om te getuigen. Zij kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 30 030. Slachtoffers kunnen ook terecht bij het Brussels centrum tegen geweld op vrouwen, Hoogstraat 320, 1000 Brussel.