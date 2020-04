Anderlecht lanceert bewustmakingscampagne coronavirus voor jongeren SHVM

10 april 2020

10u57 0 Anderlecht De gemeente Anderlecht heeft afgelopen donderdag een sensibiliseringscampagne opgestart voor de Anderlechtse jongeren. De bedoeling daarbij is om de jongeren bewust te maken van de risico’s van het coronavirus, aangezien het volgens de gemeente voornamelijk jongeren zijn die de opgelegde maatregelen niet respecteren.

Het initiatief komt van Franstalig schepen van Jeugd Fatiha El Ikdim, Nederlandstalig schepen van Preventie Elke Roex, schepen van Sport en Samenlevingsopbouw Julien Milquet en schepen van Preventie Alain Kestemont. “De bedoeling is om de jongeren in Anderlecht bewust te maken van de risico’s die de verspreiding van Covid-19 met zich meebrengt en om te vermijden dat ze samenkomen in het openbaar”, klinkt het. “De gemeente Anderlecht stelt vast dat sommige burgers, vooral jongeren, de inperkingsmaatregelen niet respecteren en blijven samenkomen, waardoor de rest van de bevolking in gevaar komt.”

#JeuneMaisPasInvincible

De sensibiliseringscampagne wordt zowel op straat als op sociale media gevoerd. “Zolang we thuis moeten blijven, zal de gemeente affiches verspreiden in de openbare ruimte en zowel berichten, foto’s als video’s delen op sociale media.” Naast de bekende hashtag #StayHome werd ook #JeuneMaisPasInvincible aangemaakt. Alle jongeren in Anderlecht worden door de gemeente uitgenodigd om regelmatig de Facebookpagina “Pif1070" (Gemeentelijk Infopunt voor Franstalig Jeugdwerk) te bekijken met elke dag leuke activiteiten voor thuis. Ook op de Facebookpagina van de Nederlandstalige Jeugddienst vinden jongeren heel wat tips om zich thuis te amuseren.

Tijdens de campagne wordt er nauw samengewerkt met partnerorganisaties die aan jeugdwerk doen, maar ook met scholen, influencers en persoonlijkheden die een impact hebben op jongeren, waaronder de Brusselse rapper ICO.

Ten slotte, kunnen jongeren die vragen hebben over het coronavirus of over de maatregelen op weekdagen, van 8u30 tot 17u, contact bellen naar het gemeentelijk nummer 02 430 69 39.