Anderlecht heeft plan voor sportcentrum in Kuregemse kerk JCV

11 februari 2020

14u14 0 Brussel De gemeente Anderlecht wil de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk in Kuregem op termijn omvormen tot een sportcentrum. De kerk wordt al sinds 2015 niet meer gebruikt. Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd door de gemeente Anderlecht.

Burgemeester Eric Tomas (PS) wil de kerk een nieuwe toekomst geven als sportcentrum. Dat moet het gebrek aan goede sportinfrastructuur helpen opvangen.

Erg concreet zijn de plannen nog niet. Het ombouwen van de kerk wordt dan ook een hele klus. Het gebouw is beschermd en verkeert niet in al te beste staat. Sinds de opheffing van de parochie in 2015, is het gebouw niet meer gebruikt.

Ook het Vicariaat Brussel tempert de verwachtingen. “De gesprekken met de gemeente zijn pas vorige week van start gegaan”, zegt woordvoerster Helen Mardaga. “Het is dus niet zo dat er al een ondertekende overeenkomst is om de kerk over te dragen. De onderhandelingen daarover zijn nog bezig en we hebben nog een weg te gaan.”