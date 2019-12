Anderlecht doet het voorlopig zonder begroting JCV

17 december 2019

16u31 0 Brussel De gemeente Anderlecht zal het jaar 2020 beginnen zonder begroting. Tot onvrede van de plaatselijke N-VA. “De begroting van vorig jaar werd al op de valreep ingediend, er stond nochtans niets vernieuwends in. Nu slaagt het College er zelfs niet in om op tijd een begroting tout-court voor te leggen!”

Donderdag staat er gemeenteraad op de agenda in Anderlecht op de agenda, maar daar zal geen begrotingsvoorstel op tafel liggen. Volgens N-VA-gemeenteraadslid Gilles Verstraeten gemeenteraadslid is die situatie een toonbeeld van het immobilisme in Anderlecht: “We zijn een jaar na de eedaflegging van het College van burgemeester en schepenen en men heeft nog geen enkele fundamentele keuze of vooruitgang gemaakt.” Hij verwijst daarbij onder meer naar de ondergrondse parking die onder het Dapperheidsplein zou moeten komen. “De Anderlechtenaar stemde voor verandering, maar met dit bestuur gaan we rustig voort in de traditie van de beheerste achteruitgang”, klinkt het.

Door het uitblijven van de begroting zal de gemeente even de techniek van de voorlopige twaalfden moeten gebruiken. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur per maand maximum één twaalfde mag uitgeven van het totaal bedrag van de laatst goedgekeurde begroting.

Schepen van Financiën Fabrice Cumps (PS) zegt dat de begroting hoogstwaarschijnlijk in januari zal ingediend worden. “Dat was vorig jaar ook al zo”, zegt hij aan Bruzz. “Dat komt omdat een groot deel onder de buitengewone begroting valt. Op het einde van het jaar moeten we zien wat er daarvan nog over blijft. Als we de begroting nu al indienen, dan moet er begin volgend jaar immers al een aanpassing komen.”

