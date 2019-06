Anderlecht bindt strijd aan met vuil op straat: netheidsteam, boetes, camera’s en preventie JCV

17 juni 2019

16u30 0 Brussel De gemeente Anderlecht heeft een nieuw plan om vuil op straat aan te pekken. De gemeente krijgt immers steeds vaker te maken met sluikstorten en andere vormen van overlast. Speciale teams moeten nu helpen om daders op te sporen en te beboeten.

Het is de gemeente Anderlecht menens met de aanpak van het vuil op straat en de overlast die dat veroorzaakt. “Dit probleem duikt steeds vaker op en onze burgers spreken er ons steeds vaker op aan”, zegt burgemeester Eric Tomas (PS). “Het komt ook op veel meer plaatsen voor. Vroeger werden vooral wijken als Kuregem door sluikstorters bezocht, maar nu zien we het probleem ook in andere buurten opduiken. In wijken die hier voordien geen last van hadden.”

Anderlecht wil van de aanpak van vuil op straat dan ook een speerpunt maken. “Dit heeft misschien wel de grootste impact op de levenskwaliteit van onze inwoners”, zegt Tomas. “Daarom hebben we hiervan ook onze absolute prioriteit gemaakt in ons beleidsprogramma.”

Mobilisatie

Om het vuil op straat te bestrijden worden nieuwe samenwerkingen opgezet tussen de verschillende diensten van de gemeente en de politie. “Je mag het gerust een mobilisatie noemen”, zegt Tomas. “We hebben het probleem in kaart gebracht en we gaan dit wijk per wijk aanpakken. Daarom blazen we de samenwerking tussen onze diensten nieuw leven in en werken we samen met de politie. Iedereen zal informatie uitwisselen met elkaar zodat we snel kunnen reageren.”

Boetes en camera’s

De gemeente heeft zo’n 200 ‘hotspots’ aangeduid waar overlast door vuiligheid op straat een probleem is. In elke wijk werden de voornaamste problemen benoemd. “In Kuregem is dit bijvoorbeeld sluikstorten”, zegt schepen van Openbare Netheid Allan Neuzy (Ecolo). “In een wijk als Het Rad gaat het eerder om honden die hun gevoeg doen op straat. Zo kunnen we onze aanpak specifiek afstemmen op een bepaalde wijk. Ons nieuwe netheidsteam zal zich daarmee bezighouden. Vanaf deze zomer zullen zij ook in het weekend actief zijn.”

Anderlecht zal ook extra mobiele camera’s inzetten om sluikstorters te betrappen. Bovendien zal niet langer alleen de politie boetes mogen uitdelen. Door een verandering in het politiereglement zullen ook ambtenaren van de gemeente en parkeerwachters boetes mogen uitschrijven. Ten slotte komen er ook extra glasbollen en worden de openbare vuilnisbakken vernieuwd.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de bestaande regels lanceert de gemeente ook een preventiecampagne. Iedere inwoner van Anderlecht wordt via verschillende kanalen aangesproken om overlast in de openbare ruimte te beperken.