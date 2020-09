Anderlecht belooft werk te maken van verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers Stephanie Romans

22 september 2020

Brussel De gemeente Anderlecht gaat een actieplan rond verkeersveiligheid opstellen. Het schepencollege tekende daarover vandaag het SAVE-handvest, een initiatief van de vzw Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen.

Het SAVE-handvest heeft als doel om steden en gemeenten meer te betrekken bij verkeersveiligheid, in het bijzonder op plaatsen die door jongeren worden bezocht. Het handvest roept gemeentebesturen op om in al hun nieuwe mobiliteitsplannen voorrang te geven aan zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer. Voorts wordt er in het handvest nog gevraagd om sterk in te zetten op preventiecampagnes en hulp aan verkeersslachtoffers.

In dit opzicht heeft de gemeente Anderlecht besloten om samen met alle betrokken gemeentediensten, van Preventie tot Mobiliteit, Openbare Werken, Onderwijs en de politie, een actieplan op te stellen. De bestaande maatregelen op vlak van verkeersveiligheid worden daarbij onder de loep genomen en versterkt. Het veiliger maken van voetpaden en oversteekplaatsen, het plaatsen van Berlijnse kussens, het duidelijker markeren van fietspaden zijn enkele werkpunten die aangepakt zullen worden.