Andere gedetineerde in verdenking gesteld van moord in gevangenis Sint-Gillis JCV

09 december 2019

15u20

Bron: Belga 0 Brussel De onderzoeksrechter heeft een gevangene uit Sint-Gillis aangehouden op verdenking van moord op een medegevangene. Dat laat het Brusselse parket weten.

Het slachtoffer zou volgens de eerste vaststellingen overleden zijn in de nacht van woensdag op donderdag maar het levenloze lichaam van de man, een Algerijnse man die geïnterneerd was in de gevangenis, werd pas donderdagvoormiddag ontdekt, waarna het parket werd verwittigd.

Dat parket opende meteen een gerechtelijk onderzoek, liet het gerechtelijk labo ter plaatse gaan en een autopsie uitvoeren. “Uit die autopsie is gebleken dat het slachtoffer een gewelddadige dood is gestorven”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “De onderzoeksrechter heeft daarop een andere gedetineerde onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor moord.”

Verward

Over welke gedetineerde het precies gaat, kon het parket niet meedelen maar alles wijst erop dat het om de man gaat die in dezelfde cel verbleef. Die Nederlandse celgenoot, die ook een psychiatrisch verleden zou hebben, werd donderdagochtend door een cipier uit zijn cel gehaald voor een gesprek met de psychiater. Daar kwam de man al verward over. Pas toen de man even later werd teruggebracht naar de cel, werd het slachtoffer aangetroffen, half verborgen onder een laken.

De verdachte verschijnt eerstdaags voor de raadkamer, die zich moet uitspreken over zijn verdere aanhouding.