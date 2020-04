Ancienne Belgique vraagt steun overheid Wouter Hertogs

07 april 2020

09u23 0 Brussel De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique heeft zich samen met bijna veertig Europese muziekorganisaties achter een open brief geschaard die alle overheden vraagt om voldoende steunmaatregelen vrij te maken. Ze stellen dat de gevolgen van de coronacrisis nog veel langer voelbaar zullen zijn binnen de muzieksector.

Het is nog steeds erg onduidelijk wanneer er muziekconcerten met honderden tot duizenden toeschouwers worden toegelaten. De AB besloot zelf al om tot minstens 3 mei de deuren volledig te sluiten. Intussen worden ook heel wat releases van nieuwe muziekalbums uitgesteld, gaan platenwinkels toe en zitten muziekprogrammatoren en alle mensen die betrokken zijn bij het tot stand brengen van een concert zonder werk.

De AB trekt daarom samen met een veertigtal pan-Europese muziekorganisaties aan de alarmbel. “In het licht van deze situatie vragen wij om dringende en duurzame publieke overheidssteun en een structureel beleid van Europees, nationaal, gewestelijk en lokaal niveau om zo het muzikaal ecosysteem te verzekeren. Zo kan het opnieuw in al zijn diversiteit floreren”, klinkt het in de open brief. De muzieksector was een van de eerste, en zal ook een van de laatste zijn die door het coronavirus getroffen worden, vrezen de muziekorganisaties. Na het uitdijen van de coronacrisis komt er mogelijk een hyperverzadiging van evenementen en blijft het onvoorspelbaar of het publiek snel zal terugkeren. “De harde realiteit is dat we nog tot ver in 2021 de gevolgen zullen voelen door de manier waarop het muzikaal ecosysteem werkt”, stellen de muziekorganisaties.