Ancienne Belgique krijgt eigen Belpop-documentaire JCV

09 oktober 2019

15u04 0 Brussel Komende maandag is de Ancienne Belgique de ster van een nieuwe Belpop-documentaire. Die brengt zowel de hoogtepunten als de tegenslagen van de beroemde concertzaal in beeld, met de nodige straffe verhalen.

De documentaire komt er naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de AB. “Vijf jaar geleden waren we ook al eens naar de VRT gestapt, maar kregen we nul op het rekest”, zegt AB-baas Dirk De Clippeleir. “Gelukkig waren ze nu wel heel enthousiast.”

De documentaire belicht niet alleen de AB zoals we hem nu kennen. Ook de gloriedagen van de jaren ’60, toen de AB nog een bekende varietézaal voor Franstalige artiesten was, komt aan bod. Alles veranderde toen de AB in de jaren ’70 door de Vlaamse gemeenschap werd gekocht en de zaal zich langzaam ontpopte tot een concerttempel met wereldfaam.

Daarnaast focust de documentaire ook op de bijzondere band van de zaal, met vooral Bezlgische artiesten. “”De AB heeft ons echt wel gevormd”, Jan Paternoster van zegt Black Box Revelation. “We hebben er onze eerste EP opgenomen als artists in residence en kregen een platform voor onze eerste concerten. Daarom zullen we altijd teruggrijpen naar de AB. Ja, we zien die graag hé.”

‘40 jaar Ancienne Belgique’ is op maandag 14 oktober om 21.20 uur te zien op Canvas.