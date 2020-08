Ancienne Belgique houdt adem in: “Het is mogelijk dat Brussel extra hard getroffen wordt” JMBB

19 augustus 2020

16u29 1 Brussel Op de Nationale Veiligheidsraad zullen donderdag versoepelingen voor de cultuur- en evenementensector op tafel liggen. Bij de Ancienne Belgique hoopt men op redelijkheid. “We beseffen dat Brussel extra hard getroffen kan worden, naar analogie met Antwerpen vorige maand.”

Zestig procent van de zaalcapaciteit benutten, een integraal relanceplan tot eind 2021 voor de hele sector, en de tijdelijke werkloosheid uitbreiden tot aan de zomer van volgend jaar: dat zijn de meest belangrijke eisen van de cultuursector, die gisteren als ‘Crisiscel Cultuur’ samenzat met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Bij AB weten we intussen dat het kan via de huidige richtlijnen, kijk maar naar de verrassingshow die Tourist Le MC hier bracht op 11 juli. Die show is vlot verlopen en was volledig coronaproof”, vertelt Jens Van den Wyngaert, woordvoerder van de AB.

“We hopen natuurlijk dat er versoepelingen doorgedrukt zullen worden. Het zou het begin zijn van een lange weg, maar wel een broodnodige stap.” Bij de Brusselse muziektempel heeft men nog geen signaal ontvangen van wat er donderdag uit de bus zal komen. Hun plannen zullen voor een groot deel afhangen van wat er wordt beslist op de Nationale Veiligheidsraad. “We hebben al langer een draaiboek klaar waarin we de grote zaal omvormen tot een AB Theater van 200 man, zittend, volledig volgens de richtlijnen. De hele sector kan coronaproof werken, dat weten we.”

Stripped-down

Veel duidelijkheid over de programmatie van het najaar is er nog niet, maar dat er veel Belgische namen op het menu zullen staan, lijdt geen twijfel. “Heel wat buitenlandse artiesten touren simpelweg niet. We roepen Belgische artiesten die misschien minder vertrouwd zijn met een zittend en kleiner publiek op om in die setting nieuw materiaal te brengen, of voor stripped-down versies van nummers te opteren.”

Tegelijkertijd heerst de vrees dat Brussel wel eens richting algemene verstrengingen kan gaan qua coronamaatregelen, en dat die beslissing een impact kan hebben op de cultuursector. Wordt vervolgd.