Ancien Belgique blaast 40 kaarsjes uit met 2manydj’s: “Willen altijd voorop lopen” JCV

05 september 2019

18u57 0 Brussel De AB wordt 40 jaar oud in 2019 en voor zo’n verjaardag worden de grote namen boven gehaald. In de eerste plaats de broertjes Dewaele die het verjaardagsfeest op 21 september in goede banen mogen leiden.

Na 40 draait de AB nog altijd mee aan de top. Tijdens het vorige seizoen liet de AB zijn beste jaar ooit optekenen. “We kregen voor het eerst meer dan 300.000 bezoekers over de vloer”, zegt Dirk De Clippeleire, directeur van de AB. “We hebben dus een uitzonderlijk jaar achter de rug.”

Maar de verjaardag mag geen moment zijn om uit te rusten en terug te blikken. “De AB is altijd cutting Edge geweest”, zegt De Clipperleire. “Bij de punk, wereldmuziek en uiteindelijk de revival van jazz en hiphop stond ons publiek mee op de eerste rij. We willen daarom niet teveel achteruit kijken. We willen vooral binnen 40 jaar nog even relevant zijn.”

2manydjs

Bij een verjaardag hoort feest en in het geval van de AB natuurlijk veel muziek. Op zaterdag 21 september is de AB precies 40 jaar oud en voor de gelegenheid komen Stephen en David Dewaele ten dans spelen met 2manydjs. Daarnaast brengen zij verschillende gasten van hun platenlabel DEEWEE mee. “Stephen heeft hier nog in de bar gewerkt dus we hebben een zekere band”, lacht artistiek directeur Kurt Overbergh. “Met 2ManyDJs zullen zij optreden als een soort curator, waarbij zij het programma van de avond in handen hebben.” Op 22 september, autoloze zondag in Brussel, palmt de AB de Anspachlaan voor haar deur in met concerten.

Tijdens het hele feestseizoen geeft AB de programmatiesleutel in handen van diverse nationale en internationale curatoren die reeds tijdlang aan het huis verbonden zijn. “We hebben verschillende nationale en internationale artiesten, zoals Whispering Sons en Mark Lanegan aangesproken om zelf een avond in elkaar te knutselen met muziek die zij fijn vinden”, zegt Overbergh.

Zingen in de kerk

De verjaardag is meteen ook het signaal om op andere vlakken origineel uit te pakken. Zo trekt de AB naar de kerk. “Het idee komt van Kanye West’s gospelproject Sunday Service op Coachella Arts & Music Festival”, zegt Overbergh. “We wouden iets gelijkaardigs doen en daarom organiseren we kerkconcerten. Zo palmen we opnieuw de Begijnhofkerk in en voor het eerst concerteren we ook in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. De kapel van Les Brigitinnes wordt op zijn beurt een vaste stek voor een reeks concerten onder de noemer Church Of Sound, zeg maar de nieuwe Londense hotspot die jazz naar kerken brengt.”

Ondanks al de nieuwigheden wordt er toch nog een beetje naar de roemrijke geschiedenis van de AB omgekeken. Zo zullen muziekkenners Jan Delvaux en Jimmy Dewit een speciale theaterproductie van Belpop Bonanza maken over de AB en er komt ook een Belpop-documentaire op Canvas, die talloze straffe verhalen naar boven haalt. De AB is meteen de eerste zaal in België die die eer krijgt.