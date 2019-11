Amper een jaar open, maar nieuwe basisschool moet alweer stoppen: “Helft van onze kleutertjes moet naar andere school” JCV

26 november 2019

16u04 10 Brussel Opschudding op de basisschool in de Openveldstraat in Sint-Agatha-Berchem. Hoewel de school pas een dik jaar open is, moet ze er alweer mee stoppen. De gemeente zit naar eigen zeggen te krap bij kas om een terrein voor een nieuwbouw te kopen.

Het wijkschooltje in de Openveldstraat in Sint-Agatha-Berchem was al langer de thuis van een kleuterschool. In september vorig jaar kwam daar ook voor het eerst een lagereschoolklas bij. Momenteel volgen er 36 leerlingen les in het eerste en tweede leerjaar. De wijkschool diende als aanvulling op de hoofdschool van GBS De Knapzak in de Soldatenstraat.

Momenteel huist de basisschool in containers, maar tegen 2025 komt daar een voortijdig einde aan. “De bedoeling was om de basisschool uit de bouwen in containers naast onze kleuterschool en dan binnen vier jaar te verhuizen naar een nieuwbouw”, zegt directeur Carine Guldemont. “Daar zou de school dan op eigen benen kunnen staan, los van De Knapzak. Maar de gemeente heeft nu beslist om geen grond aan te kopen. Daarmee valt het project in het water. Je kan immers geen school uitbouwen in containers.”

Geen leerlingen meer bij

De kinderen die al op de school zitten, mogen wel blijven. “We zullen voor die twee klassen telkens een nieuw leerjaar opstarten, maar verder komen er geen leerlingen mee bij”, zegt Guldemont. “De vraag is nu wat de ouders gaan doen. De wijkschool heeft immers geen toekomst en ze kunnen dus niet bij ons terecht voor de broers of zusjes. Niet veel ouders willen hun kinderen naar aparte scholen brengen.”

We kunnen zelfs niet alle broers en zussen een plaats garanderen, hoewel dat wel moet. Ook een kindje van een van onze leerkrachten dreigt uit de boot te vallen. Om nog maar te zwijgen over het personeel. Uiteindelijk zullen hierdoor drie banen voor leerkrachten verdwijnen Directeur Carine Guldemont

Volgens Guldemont zorgt de situatie voor veel onzekerheid op de school. “Wij hebben 48 kleuters in het derde jaar”, zegt ze. “Maar nu slechts 23 plaatsen meer in het eerste leerjaar. De helft moet dus op zoek naar een andere school. We kunnen zelfs niet alle broers en zussen een plaats garanderen, hoewel dat wel moet. Ook een kindje van een van onze leerkrachten dreigt uit de boot te vallen. Om nog maar te zwijgen over het personeel. Uiteindelijk zullen hierdoor drie banen voor leerkrachten verdwijnen.”

Geldgebrek

Dat een school sluit in Brussel is opmerkelijk, zeker gezien het algemene plaatstekort in het onderwijs. Als reden voor de beslissing wijst burgemeester Joëlle Riguelle (CDH) naar de moeilijke geldsituatie van zijn gemeente. “Wij kunnen heel weinig investeren en daarom is het moeilijk om dit project te realiseren”, zegt hij. “Wij moeten ook een oplossing vinden voor andere lokalen voor de Nederlandstalige muziekacademie en voor verschillende Nederlandstalige kribbes. Vooral aan plaatsen in kribbes is er een hoge nood, terwijl daaraan minder behoefte is in de lagere scholen.”

Volgens Riguelle is de plaatsnood in zijn gemeente gedekt. “Dat de school niet verder kan doorgroeien is niet ideaal natuurlijk, maar er zijn voldoende plaatsen. De laatste jaren zijn er al 400 plaatsen bijgekomen in het basisonderwijs en volgens onze statistieken moet alles in 2025 gedekt zijn. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar kinderen die niet verder kunnen in De Knapzak, kunnen wel in andere scholen in onze gemeente terecht”, aldus Riguelle.