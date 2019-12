Amokmaker opgepakt tijdens plenaire vergadering in Kamer SHVM

12 december 2019

16u09 0 Brussel Het was even schrikken vanmiddag in de Kamer. Een man begon er tijdens het vragenuur luidkeels te roepen naar de volksvertegenwoordigers. De man werd opgepakt, maar is ondertussen alweer op vrije voeten.

Het incident deed zich voor om 14.30 uur. In de Kamer vond het vragenuur plaats. “Plots begon iemand luid te roepen van op de tribune en hield daarbij een bordje in de lucht waarop ‘Wellington’ te lezen stond”, zegt Federaal Volksvertegenwoordiger Michael Freilich (N-VA), op dat moment aanwezig in de Kamer. “We weten niet wat die man hier precies kwam doen, maar het was duidelijk dat hij een of andere vorm van protest wilde maken.” Welke boodschap de man precies verkondigde, is op dit moment nog niet duidelijk. De militaire politie kon de man overmeesteren en begeleidde hem vervolgens de Kamer uit.

Volgens goede bron zou de man al gekend zijn bij de gerechtelijke diensten voor drugsfeiten.

Beveiliging

In navolging van het incident, rijst de vraag of de Kamer wel beveiligd genoeg is. “We moeten beginnen nadenken over wie we hier allemaal toelaten”, zegt Freilich. “Iedereen die hier binnenkomt, moet via een veiligheidscontrole en wordt gescreend op het dragen van wapens e.d.. We vermoeden dat hij het bordje pas maakte toen hij al binnen was.”

“Dat is de prijs die je betaalt als je een heel open huis hebt. De tribunes zijn open, iets wat in het Europees parlement niet zo is, waar de tribunes zich achter kogelvrij glas bevinden”, besluit Freilich.

De man werd ondertussen opnieuw vrijgelaten.