Amnesty zet schrijfsters en politici achter tralies tegen opsluiting Saudische blogger JCV

09 januari 2020

13u06 1 Brussel Opvallende actie op de middenberm voor de ambassade van Saudi-Arabië donderdagmorgen. Amnesty International sloot er verschillende bekende mensen op uit protest tegen de opsluiting van blogger Raif Badawi en zijn advocaat Waleed Abu al-Khair. VUB-rector Caroline Pauwels, auteurs Lize Spit en Joke van Leeuwen en politici Mark Demesmaeker (N-VA) en Wouter De Vriendt (Groen) lieten zich even achter de tralies zetten om hun steun te betuigen.

Donderdag is het exact 5 jaar geleden dat de Saudische blogger Raif Badawi 50 stokslagen kreeg omdat hij kritiek uitte op het beleid van de Saudische autoriteiten. Hij werd in 2014 veroordeeld tot 10 jaar cel, 1000 stokslagen en een zware geldboete omdat hij artikels publiceerde over vrije meningsuiting, vrouwenrechten en de rechten van minderheden in zijn land. Ook zijn advocaat Waleed Abu al-Khair vloog achter de tralies. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel, 15 jaar reisverbod en een geldboete.

Om te protesteren tegen de opsluiting van de beide mannen, organiseerde mensenrechtenorganisatie Amnesty International een protestactie voor de Saudische ambassade. Verschillende schrijvers, academici, politici en activisten werden er symbolisch opgesloten. “Raif werd gestraft voor iets dat hier heel vanzelfsprekend is”, zegt schrijfster Lize Spit, die aan de actie deelnam. “Dat is zijn vrijheid van meningsuiting gebruiken. Als iemand die elke dag bezig is met schrijven leek het me vanzelfsprekend om tijd te maken voor deze actie.”

Foltering

We maken ons ernstig zorgen over de toestand van Raif en Waleed”, zegt Lore Van Welden van Amnesty International. “De informatie die we krijgen is heel schaars, maar zij zouden allebei in eenzame opsluiting zitten, wat de kans op mishandeling en foltering vergroot. De vrouw van Raif, die met zijn drie kinderen in Canada woont, had hem in december nog even aan de telefoon. Hij klonk toen heel verward.”

Amnesty wil ook benadrukken dat de beide mannen niet de enige zijn die onterecht in een cel zitten. “Raif en Waleed zijn helaas niet de enige dissidente stemmen die in Saudi-Arabië de mond gesnoerd worden. Het recht op vrije meningsuiting, het recht om zich te verenigen en het recht op vreedzaam protest worden in het land zwaar beknot”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Kroonprins bin Salman presenteert zich in het buitenland als een grote hervormer, maar die PR-praatjes klinken erg hol zolang mensenrechtenverdedigers wegkwijnen in de cel.”