Amnesty tekent stoep Iraanse ambassade vol met krijtlijken JCV

18 december 2019

16u22

Bron: Belga 0 Brussel Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft woensdagochtend tijdens een guerrilla-actie 304 krijtcontouren van dode lichamen getekend op de stoep van de Iraanse ambassade. Met de actie klaagt Amnesty de vele doden aan die er in de afgelopen dagen vielen bij burgerprotesten in Iran.

Een 20-tal activisten stapte onaangekondigd en gewapend met een kartonnen silhouet en krijt naar de Iraanse ambassade. In alle stilte tekenden de activisten de stoep voor de ambassade naarstig vol met krijtcontouren die doen denken aan een ‘crime scene’. Ze symboliseren de vele Iraanse burgers die al gedood werden bij protesten.

“Sinds 15 november zijn er 304 doden gevallen en zijn er duizenden mensen gearresteerd die worden gefolterd. Dat zijn mensen die we hebben kunnen bevestigen, waarschijnlijk loopt het aantal doden nog veel hoger op. Daar zijn bijvoorbeeld ook minderjarige kinderen bij. Uit hun verwondingen zie je dat ze gedood zijn door ordetroepen die schieten om te doden. Ze willen het protest zo hard mogelijk neerslaan”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Amnesty wil dat Iran alle vreedzame critici van het regime meteen vrijlaat en dat er vanuit de internationale gemeenschap een duidelijke reactie komt. Ze vragen dat de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in spoedzitting bijeenkomt en onderzoekers stuurt. “We zien dat de Iraanse autoriteiten er alles aan doen om de protesten dood te zwijgen. Ze hebben het internet voor lange tijd geblokkeerd in het land, zodat dat er geen beelden konden verspreid worden, en in de nasleep worden er zeer veel journalisten, vakbondsmensen en andere activisten opgepakt”, stelt De Graeve.