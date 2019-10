Amnesty legt lijkzakken voor Iraanse ambassade op Dag tegen de Doodstraf SZM

10 oktober 2019

15u12 0 Brussel Amnesty International voerde donderdag een lugubere actie uit op de Internationale Dag tegen de Doodstraf. Ze hebben lijkzakken neergelegd voor de Iraanse ambassade. “Jaar na jaar staat Iran in de top 5 van landen die wereldwijd de meeste executies uitvoeren”, zegt Amnesty.

Op de Internationale Dag tegen de Doodstraf, donderdag, koos Amnesty International ervoor om voor de ambassade van Iran in Brussel actie te voeren. De actievoerders legden lijkzakken voor de ambassade en waren gekleed in ziekenhuiskledij met baxters. Op hun spandoek staat er: “Iran, your death penalty makes us sick”. Hiermee willen ze duidelijk maken dat de doodstraf hen werkelijk ziek maakt.

Iran is koploper

Iran staat jaar na jaar in de top vijf van landen die wereldwijd de meeste executies uitvoeren. “Het land is wereldwijd de absolute koploper wat betreft het executeren van minderjarige daders,” aldus Amnesty. Tussen 1990 en 2018 zouden er 97 executies uitgevoerd zijn op minderjarigen, wat expliciet verboden is in het internationaal recht. Dit jaar zijn in het land volgens de mensenrechtenorganisatie al minstens 180 mensen geëxecuteerd, waaronder ook twee 17-jarige jongens.

Bovendien wordt volgens Amnesty de doodstraf vaak uitgesproken na oneerlijke processen. “Je kan er ter dood veroordeeld worden voor overspel en voor vaag geformuleerde misdrijven zoals ‘het beledigen van de Profeet’, ‘vijandigheid tegenover God’ en ‘het verspreiden van corruptie op aarde’.”

Djalali en nog vele anderen

De actie aan de ambassade van Iran was voor Amnesty ook een gelegenheid om de situatie van enkele tot dood veroordeelde mensen aan te klagen. Zo is VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali nog altijd opgesloten in een Iraanse gevangenis. Hij wordt verdacht van spionage en werd veroordeeld tot de doodstraf. Topadvocate Nasrin Sotoudeh werd ook eerder dit jaar veroordeeld tot 38 jaar cel en 148 zweepslagen, omdat ze opkomt voor vrouwenrechten en zich verzet tegen de doodstraf. Activisten Atena Daemi, Narges Mohammadi en vele anderen werden ook streng veroordeeld omdat ze zich kritisch uitlaten over hun land. Amnesty roept zo op om deze en andere onschuldige activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.