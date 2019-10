Amnesty doopt Franklin Rooseveltlaan om tot Jamal Khashoggilaan SZM

02 oktober 2019

13u44

Bron: Belga 0 Brussel Amnesty International doopte woensdag de Franklin Rooseveltlaan in Brussel, waar de Saoedische ambassade gelegen is, om tot de Jamal Khashoggilaan. Het initiatief past binnen een actie van de mensenrechtenorganisatie naar aanleiding van de eerste verjaardag van de moord op de Saoedische journalist.

“Wij voeren actie omdat de volledige waarheid over de moord op Jamal Khasoggi aan het licht moet komen door een onafhankelijk internationaal onderzoek. De wereld wacht nog steeds op gerechtigheid in deze zaak”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Jamal Khashoggi is een symbool geworden voor de systematische en georganiseerde repressie tegen journalisten, mensenrechtenactivisten en het middenveld door de Saoedische machthebbers.”

Een jaar na zijn dood blijven Saoedische burgers vechten voor hun onvervreemdbare recht op vrije meningsuiting, aldus Amnesty. “Ze doen dat ondanks de voortdurende repressie vanwege de autoriteiten en ondanks het ontbreken van enig betekenisvol teken dat de verantwoordelijken voor de moord op Khashoggi ter verantwoording zullen worden geroepen.”

Bovendien heeft Amnesty weet van minstens 30 gevallen van gewetensgevangenen die celstraffen uitzitten van vijf tot dertig jaar, omdat ze op een vreedzame manier hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering hebben uitgeoefend.

Executie

Jamal Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saoedi-Arabië in het Turkse Istanboel binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde in orde te brengen. Een VN-rapport, in juni 2019 vrijgegeven door de speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies, concludeerde dat de journalist het slachtoffer was van “een buitengerechtelijke executie waar de staat Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor is, volgens internationale mensenrechtenverdragen”.

Saoedi-Arabië heeft steeds ontkend dat de overheid betrokken is bij de moord, maar heeft wel verschillende mensen opgepakt die betrokken zouden zijn. Kroonprins Mohamed bin Salman zou in een reportage die op 29 september werd uitgezonden, voor het eerst hebben toegegeven dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de moord op Khashoggi. Volgens Amnesty is dat slechts een pr-stunt, als er niet ook zinvolle, concrete en onmiddellijke acties mee gepaard gaan.

Achter gesloten deuren

“Er moet onder meer onmiddellijk een einde komen aan de repressie, en alle mensenrechtenverdedigers moeten worden vrijgelaten. Daarnaast moeten onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers snel en onbeperkt toegang krijgen tot het land en onder meer ook het proces over de moord op Khashoggi kunnen volgen en er openbaar over kunnen rapporteren”, klinkt het.

Het proces tegen elf verdachten die betrokken zouden zijn bij de moord is gestart in januari. Voor vijf van hen heeft de aanklager de doodstraf geëist. Het proces verloopt volledig achter gesloten deuren en mist elke vorm van transparantie, aldus Amnesty. “Bovendien is tot nu toe geen enkele informatie naar buiten gekomen over de manier waarop het onderzoek werd gevoerd, over de vraag of de beschuldigden voldoende toegang hadden tot juridische bijstand en andere garanties voor een eerlijk proces en, nog belangrijker, over de plaats waar Khashoggi’s overblijfselen zich bevinden en of die aan de familie werden teruggegeven”, klinkt het.