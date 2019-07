Amnesty betoogt aan Saoedische ambassade op de verjaardag van opgesloten activiste SZM

31 juli 2019

14u15

Bron: Belga 4 Brussel Dertig vrouwen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben woensdag voor de ambassade van Saoedi-Arabië in Brussel de 30e verjaardag van de vrouwenrechtenactiviste Loujain Al-Hathloul gevierd. Zij viert haar verjaardag in de Saoedische gevangenis, waar ze sinds mei 2018 na een vreedzaam protest opgesloten zit.

De 30 vrouwelijke activisten van Amnesty verzamelden zich rond een spandoek en hadden elk een cupcake met een kaars in de hand. Op die manier toonden ze hun solidariteit en feliciteerden ze de jarige Al-Hathloul. Zij strijdt al jaren tegen het intussen afgeschafte rijverbod voor vrouwen en het mannelijk voogdijsysteem waarbij vrouwen toestemming moeten vragen om onder meer te reizen, studeren of werken.

Al-Hathloul werd in mei 2018 samen met verschillende andere activistes gearresteerd. In de eerste drie maanden van hun opsluiting kregen ze geen toegang tot een advocaat en werden ze gefolterd en seksueel misbruikt.

“Loujain en andere activistes horen niet thuis in de gevangenis”, zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen. “Deze vrouwen zijn de werkelijke stuwende kracht achter verandering in Saoedi-Arabië. In plaats van hen op te sluiten en monddood te maken, zouden de Saoedische autoriteiten hen moeten betrekken bij het hervormingsproces.”

Een maand na de arrestatie van Al-Hathloul, op 24 juni, werd het rijverbod voor vrouwen opgeheven, maar Loujain en andere vrouwenrechtenverdedigers die dat mogelijk maakten, zitten vandaag nog steeds in de cel.