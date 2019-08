Amir Amar (17) vermist WHW

03 augustus 2019

11u46 0 Brussel Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid over de Brusselse tiener Amir Amar (17). De tiener verdween op maandag. Iedereen met informatie kan de organisatie voor vermiste kinderen contacteren.

De 17-jarige jongen is 1,70 meter groot, slank gebouwd en heeft kort krullend zwart. Toen hij verdween droeg hij een te grote zwarte trui met kap waarop een tekening of tekst staat, een zwarte lange broek en zwarte Nike schoenen. Iedereen die informatie heeft over Amir Amar, wordt verzocht contact op te nemen met Child Focus op het telefoonnummer 116 000.