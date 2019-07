Amelie Lens speelt exclusieve dj-set aan het Atomium SZM

08 juli 2019

15u10 0 Brussel Het evenement dat georganiseerd wordt door Cercle, vindt plaats op 15 juli vanaf 18.30. Om nog een ticket te kunnen bemachtigen moet je je eerst inschrijven op hun Het evenement dat georganiseerd wordt door Cercle, vindt plaats op 15 juli vanaf 18.30. Om nog een ticket te kunnen bemachtigen moet je je eerst inschrijven op hun website , waarna je in de loop van de week een link toegestuurd krijgt om een ticket te kopen voor 24 euro.

Cercle is een Frans concept, waarbij er exclusieve dj-sets worden georganiseerd op nog exclusievere plaatsen. Dat wordt dan gefilmd en live uitgezonden op Facebook. Zo heeft Cercle al meerdere verrassende locaties kunnen strikken, zoals een optreden op het hoogste verdiep van de Eiffeltoren of in Tahiti midden in de Stille Oceaan.

Deze keer strijken ze neer onder het Atomium met een dj-set van niemand meer dan de Belgische Amelie Lens. Vanuit verschillende camerastandpunten wordt de artieste gefilmd en dat wordt rechtstreeks uitgezonden op de Facebookpagina van Cercle. Daarna volgt er nog een interview, waarbij iedereen vragen kan stellen.

Om de mensen op te warmen speelt eerst Milo Spykers van 18.30 tot 21 uur. Daarna is Amelie Lens aan de beurt tussen 21 en 22.30 uur en de afsluitende set is van Farrago van 22.30 tot 23.30 uur.