Ambulancier op weg naar interventie krijgt vuistslag in gezicht Wouter Hertogs

13 juni 2020

12u23 812 Brussel Vrijdagavond is een ambulancier van de Brusselse brandweer het slachtoffer geworden van verkeersagressie. De man was onderweg naar het ziekenhuis met een gewonde man wanneer hij werd geblokkeerd door een automobilist. “Zonder enige aanleiding of woordenwisseling heeft hij een vuistslag in het gezicht gekregen”, aldus Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. De dader werd ter plekke gearresteerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ambulancier was een slachtoffer van een verkeersongeval in Anderlecht gaan ophalen. Hierna was hij met de gewonde onderweg naar het Joseph Bracops ziekenhuis in Anderlecht. Vlak bij het ziekenhuis werd de ambulance plots geblokkeerd door een auto.

“De bestuurder stapte uit zijn auto, alsook onze brandweerman. Zonder enige aanleiding of woordenwisseling, heeft de man uitgehaald en onze collega een vuistslag toegediend,” aldus woordvoerder Walter Derieuw. Een patrouille van de politie die langsreed heeft de dader ter plekke opgepakt en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. “Onze collega is verzorgd in het ziekenhuis en is enkele dagen werkonbekwaam. Hij is danig onder de indruk en krijgt de nodige bijstand”, aldus Derieuw.

Er is klacht ingediend voor het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen. De directie van de brandweer sluit zich aan bij de klacht: “Het is onbegrijpelijk dat een hulpverlener, die ten dienste staat van de bevolking, tijdens het uitvoeren van zijn opdrachten het slachtoffer wordt van zinloos geweld”, drukt Derieuw zijn onbegrip uit.