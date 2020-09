Ambulance arriveert 5 minuten eerder dankzij nieuwe voorpost SRB

24 september 2020

18u24

Bron: Belga 0 Brussel De nieuwe voorpost van de Brusselse brandweer in Etterbeek is officieel ingehuldigd. Vanaf nu is op de site Sint-Michiel van de Europa Ziekenhuizen permanent een ziekenwagen met twee ambulanciers gestationeerd. Daardoor krijgen inwoners van Etterbeek en omliggende gemeenten sneller medische hulp als ze 112 bellen.

Uit een risico-analyse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de brandweer in 2019 uitvoerde, bleek dat er nood was aan een betere dekking van de gemeente Etterbeek en de omliggende gemeenten. Diezelfde analyse bracht ook aan het licht dat de site Sint-Michiel van de Europa Ziekenhuizen ideaal gelegen was voor een permanente vertrekhal van 112-ziekenwagens.

De brandweer en de Europa Ziekenhuizen hebben daarom hun krachten gebundeld om een nieuw vertrekpunt voor ziekenwagens te installeren, net naast de ingang van de spoedgevallendienst in de Charles Degrouxstraat. Het personeel van deze post zal bestaan uit twee ambulanciers-brandweermannen, waarvan de rustplaatsen zijn geïnstalleerd in een woning die grenst aan de binnenplaats van het Ziekenhuis. De nieuwe post is sinds afgelopen maandag 21 september operationeel en zou dagelijks zo’n 15 interventies moeten kunnen uitvoeren, wat in die zone een tijdsbesparing van maximaal 5 minuten zou opleveren.

Ideaal gelegen

“Sinds 2018 wilden we onze aanwezigheid in het oosten van het Gewest versterken”, zegt kolonel Tanguy du Bus de Warnaffe, officier-dienstchef van de Brusselse brandweer. “Dankzij deze samenwerking hebben we nu een vertrekpunt dat ideaal gelegen is in het hart van een vrij dichtbevolkt gebied.”

Voor Dr. Paule Denoël, Hoofd Medische Dienst van de spoedgevallendienst, is het een bron van trots om gevraagd te worden deze voorpost op te zetten en zo erkend te worden voor de kwaliteit van de spoedgevallenzorg.

“Dankzij de goede samenwerking tussen het Brusselse brandweer en de Europa Ziekenhuizen zullen we tijd besparen, wat vaak van vitaal belang is”, besluit Pascal Smet, staatssecretaris voor dringende medische hulp.