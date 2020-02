Ambtenaren niet tevreden over miljoenenproject met interactieve schermen voor Brusselse administratie AW

12 februari 2020

08u38

Bron: Belga 0 Brussel Het toekomstige hoofdkantoor van de Brusselse administratie wil interactieve aanraakschermen plaatsen. Maar het project van bijna 4 miljoen euro, valt zwaar bij de ambtenaren die het als een verspilling zien, zo bericht L'Echo.

De 2.000 ambtenaren van de Brusselse openbare dienst en de Brusselse belastingdienst nemen straks hun intrek in de Silver Tower, momenteel in aanbouw in de Noordwijk. De leiding van de Brusselse administratie wil van de gelegenheid gebruik maken om een heuse numerieke revolutie te lanceren. Zo is een erg omvattend project van dynamische affichage ingediend door Digital Studio (Deloitte). Maar intern is er kritiek wegens “megalomaan”.

Naast de ontwikkeling van een mobiele app voor ambtenaren omvat het project van Digital Studio de plaatsing van zelfbedieningskiosken, een mediamuur met vier verticale LED-schermen met gebaarherkenning waar video's, foto's en interactieve spellen mee kunnen worden verspreid.

8 miljoen

Volgens een intern document dat L'Echo kon inkijken kost de dynamische affichage 3,9 miljoen euro (btw incluis) en is 2 miljoen nodig voor de ontwikkeling van de mobiele app. Op tafel ligt ook een 'lichtplan', een optie van 2 miljoen euro, dat twee LED-muren buiten het gebouw voorziet.

In een brief aan directeur-generaal Christian Lamouline wijst een van de betrokken afdelingen op de "extreem dure ontwikkelingen, gezien hun rentabiliteit en hun nut voor de ambtenaren of de burgers waarmee we contact hebben.”